العثماني يقدم الحصيلة المرحلية لحكومته أمام الغرفة الثانية

2021-06-21 / 7:05 مساءً
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هبة بريس- الرباط

كشف بلاغ لمجلس المستشارين،أن رئيس الحكومة ، سعد الدين العثماني، سيقدم عرضا حول الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، وذلك يوم 14 يوليوز المقبل.

وأوضح بلاغ الغرفة الثانية أن رئيس المجلس وأعضاء المكتب، تداولوا في مستهل هذا اللقاء، في ترتيبات الجلسة العامة التي سيخصصها المجلس لمناقشة عرض الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة الذي سيقدمه رئيس الحكومة، طبقا لأحكام الفصل 101 من الدستور، في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان يوم الثلاثاء 6 يوليوز المقبل على الساعة الحادية عشر صباحا.

وأردف البلاغ فقد تقرر عقد الجلسة العامة التي ستخصص لمناقشة عرض رئيس الحكومة للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة يوم الأربعاء 14 يوليوز 2021 على الساعة الحادية عشر صباحا.

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