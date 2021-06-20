انتكاسة لأقصى اليمين في الانتخابات المحلية بفرنسا

2021-06-20 / 11:59 مساءً
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هبة بريس- وكالات

جاءت نتائج “التجمع الوطني الفرنسي” اليميني أقل مما كان متوقعا في الدور الأول من انتخابات المناطق والمقاطعات يوم الأحد، وسط نسبة متدنية جدا من الإقبال على التصويت.

ووفق أولى التقديرات في استحقاق يشكل اختبارا تمهيديا قبل عام من موعد الانتخابات الرئاسية، لم يحقق حزب الرئيس إيمانويل ماكرون “الجمهورية إلى الأمام” نتائج جيدة.

وجاءت نتائج الحزب اليميني بزعامة مارين لوبين التي خاضت في العام 2017 الدورة الحاسمة من الاستحقاق الرئاسي أدنى من التوقعات، ومن الانتخابات المحلية التي أجريت في العام 2015 حين تصدر في ست مناطق وفق التقديرات.

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