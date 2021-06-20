خلال 24 ساعة.. تسجيل 288 إصابة و حالة وفاة جديدة بكورونا

2021-06-20 / 4:35 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الأحد، عن تسجيل 288 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة 526.651 حالة.

كما سجلت حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليصل اجمالي الوفيات الى 9238 حالة وفاة.

و سجلت 299 حالة شفاء جديدة ليصل مجموع المتعافين إلى 513.681 متعاف.

هذا وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الإلتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والإنخراط في التدابير الإحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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