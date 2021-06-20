تقرير.. عدد طالبي اللجوء في المغرب وصل لرقم 15 ألف شخص

هبة بريس ـ الدار البيضاء

وصل عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في المغرب لرقم 15 ألف شخص حسب تقارير منظمات غير حكومية و هو رقم كبير يظهر لأي مدى أصبح المغرب حلما لعديد الراغبين في اللجوء.

و حسب معطيات تقرير نشرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بمناسبة اليوم العالمي للاجئ، فقد فاق عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في المغرب رقم الخمسة عشر ألفا.

وأكدت المفوضية الخاصة بشؤون اللاجئين أن جائحة كورونا و تداعياتها الاجتماعية و الاقتصادية ضاعفت بشكل غير مسبوق من عدد النازحين و اللاجئين.

و مع استمرار جائحة فيروس “كورونا”، سجلت أعداد النازحين قسريا، على الصعيد العالمي، أرقاما غير مسبوقة، حيث نزح 82.4 ملايين شخص قسرا في نهاية سنة 2020، بمن فيهم 20 مليون لاجئ تحت انتداب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

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