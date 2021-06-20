طقس الأحد.. الأجواء الحارة تعود نسبيا لجهات المملكة

هبة بريس ـ الرباط

بعد أسبوع معتدل نسبيا، ستعود درجات الحرارة للارتفاع بعدد من مناطق و جهات المملكة المغربية و ذلك وفق ما أفادت به مديرية الأرصاد الجوية.

و حسب توقعات المديرية بالنسبة لليوم الأحد، فيتوقع أن تنتشر سحب منخفضة ستهم السواحل الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية، مصحوبة بكتل ضبابية أو ضباب محلي خلال الليل والصباح، فيما سيكون الطقس مستقرا والسماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة.

كما يرتقب هبوب زوابع رملية بالأقاليم الجنوبية محليا، في حين ستكون الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما شمالية بالسواحل الوسطى والجنوب، وضعيفة إلى معتدلة جنوبية بالجنوب الشرقي، وشمالية إلى غربية بباقي المناطق.

و تتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 و 12 درجة بالمرتفعات، وما بين 19 و 24 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب المملكة، وستكون ما بين 12 و18 درجة بباقي المناطق.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 17 و 23 درجة بالمرتفعات وبالسواحل، وما بين 24 و30 درجة بالمنطقة الشرقية وأودية ملوية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس، وسهول غرب الأطلس، ومنطقة سوس والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 32 و38 درجة شرق وجنوب الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي للمملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا بباقي السواحل محليا، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين آسفي وطرفاية.

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