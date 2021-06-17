القصر الكبير.. اعتقال “بيدوفيل” متلبس باغتصاب طفل

2021-06-17 / 6:07 مساءً
0
هبة بريس- مكتب طنجة

تمكنت المصالح الأمنية بالقصر الكبير ، أمس الأربعاء، من إلقاء القبض على “بيدوفيل” متلبسا باغتصاب طفل يبلغ من العمر 11 سنة عن طريق الاغراء.

وبحسب مصادر مطلعة فقد تم ضبط البيدوفيل الخمسيني، من طرف أحد المواطنين ، متلبسا باقترافه جريمة اغتصاب طفل وممارسة شذوذه الجنسي عليه داخل مراحيض عمومية بسوق “الحنة”، حيث تمت محاصرته واخطار المصالح الامنية التي هرعت الى عين المكان واقتادت المتهم الى مقر مفوضية الشرطة للتحقيق معه.

وقد تبين أن المتهم، استدرج القاصر عن طريق إغرائه ببعض الاموال، ليتم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تجريه المصالح الامنية بإشراف من النيابة العامة المختصة.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مجلس عبد النباوي“ يفعل عمل لجنة تكلف بفحص تصاريح ممتلكات القضاة

مجلس عبد النباوي“ يفعل عمل لجنة تكلف بفحص تصاريح…

2021-06-17 / 7:50 مساءً
Photo of توقيف 41 من صُنّاع أسلحة “المشرملين” بفاس

توقيف 41 من صُنّاع أسلحة “المشرملين” بفاس

2021-06-17 / 7:06 مساءً
Photo of مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيينات في مناصب عليا

مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيينات في مناصب عليا

2021-06-17 / 6:39 مساءً
Photo of العثماني : تدخل الملك شجع مغاربة العالم على زيارة بلادهم

العثماني : تدخل الملك شجع مغاربة العالم على زيارة…

2021-06-17 / 6:14 مساءً
Photo of النقابة الوطنية للتعليم العالي تتصدر انتخابات اللجان الثنائية

النقابة الوطنية للتعليم العالي تتصدر انتخابات اللجان الثنائية

2021-06-17 / 5:55 مساءً
Photo of 15 مطارا مغربيا يحصلون على علامة الجودة « Airport Health Accreditation »

15 مطارا مغربيا يحصلون على علامة الجودة « Airport…

2021-06-17 / 5:10 مساءً
Photo of إحداث فرقة جديدة لمكافحة العصابات بولاية أمن مراكش

إحداث فرقة جديدة لمكافحة العصابات بولاية أمن مراكش

2021-06-17 / 4:57 مساءً
Photo of خلال 24 ساعة.. تسجيل 468 إصابة و4 وفيات بكورونا

خلال 24 ساعة.. تسجيل 468 إصابة و4 وفيات بكورونا

2021-06-17 / 4:47 مساءً
Photo of ”لارام” تعلن برمجة رحلات جديدة من 8 وجهات صوب المغرب

”لارام” تعلن برمجة رحلات جديدة من 8 وجهات صوب…

2021-06-17 / 2:09 مساءً
Photo of مغاربة لبنان: “معاونة سيدنا لم نتوصل بها و لا نعرف أين اختفت”

مغاربة لبنان: “معاونة سيدنا لم نتوصل بها و لا…

2021-06-17 / 1:57 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق