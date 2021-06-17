الحكومة تصادق على تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالحالة المدنية

هبة بريس

صادق المجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس 17 يونيو 2021، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 36.21 يتعلق بالحالة المدنية، قدمه وزير الداخلية وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.

وذكر بلاغ للحكومة، أن مشروع هذا القانون يأتي في إِطار التوجيهات الملكِية السامية الرامية لتحديث الإدارة المغربية والرفع من مردوديتها، ولتنزيل البرنامج الحكومي الهادف إلى تعميم الإدارة الإلكترونية التي ستمكن من تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والتقليص من كلفة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك للارتقاء بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.

وأوضح البلاغ أن هذا المشروع يتوخى عدة أهداف استراتيجية وعملية، ومنها “إنشاء قاعدة معطيات وطنية للحالة المدنية ذات موثوقية، ووضعها رهن إشارة المؤسسات الإدارية والاجتماعية لتقوية قدراتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة من طرفها للمواطنين”، و”إحداث سجل وطني للحالة المدنية لاعتماده كأداة أساسية في التخطيط وبرمجة السياسات العمومية”.

وقال المصدر ذاته، إن المشروع يروم “تطوير وتقريب وتجويد مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين”، و”تبسيط المساطر الإدارية وتأمين وحفظ معطيات الحالة المدنية وفق المعايير المعمول بها في ميدان الرقمنة”، إضافة إلى “توفير معطيات آنية ودقيقة تكون قاعدة لكل البرامج التنموية، وذلك في انسجام مع أحكام النصوص التشريعية المتعلقة بالأمن السيبراني وبخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية”.

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