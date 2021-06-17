الحكومة تصادق على تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالحالة المدنية

2021-06-17 / 5:53 مساءً
0
هبة بريس

صادق المجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس 17 يونيو 2021، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 36.21 يتعلق بالحالة المدنية، قدمه وزير الداخلية وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.

وذكر بلاغ للحكومة، أن مشروع هذا القانون يأتي في إِطار التوجيهات الملكِية السامية الرامية لتحديث الإدارة المغربية والرفع من مردوديتها، ولتنزيل البرنامج الحكومي الهادف إلى تعميم الإدارة الإلكترونية التي ستمكن من تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والتقليص من كلفة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك للارتقاء بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.

وأوضح البلاغ أن هذا المشروع يتوخى عدة أهداف استراتيجية وعملية، ومنها “إنشاء قاعدة معطيات وطنية للحالة المدنية ذات موثوقية، ووضعها رهن إشارة المؤسسات الإدارية والاجتماعية لتقوية قدراتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة من طرفها للمواطنين”، و”إحداث سجل وطني للحالة المدنية لاعتماده كأداة أساسية في التخطيط وبرمجة السياسات العمومية”.

وقال المصدر ذاته، إن المشروع يروم “تطوير وتقريب وتجويد مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين”، و”تبسيط المساطر الإدارية وتأمين وحفظ معطيات الحالة المدنية وفق المعايير المعمول بها في ميدان الرقمنة”، إضافة إلى “توفير معطيات آنية ودقيقة تكون قاعدة لكل البرامج التنموية، وذلك في انسجام مع أحكام النصوص التشريعية المتعلقة بالأمن السيبراني وبخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of العثماني: تزايد عدد الملقحين يتوازى مع تحسن الوضعية الوبائية بالمملكة

العثماني: تزايد عدد الملقحين يتوازى مع تحسن الوضعية الوبائية…

2021-06-17 / 5:31 مساءً
Photo of ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين : المغرب بلد مرجعي

ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين : المغرب بلد مرجعي

2021-06-17 / 4:00 مساءً
Photo of في مباحثات مع بوريطة.. وزير خارجية غينيا الاستوائية: ندعم وسندعم الوحدة الترابية للمملكة

في مباحثات مع بوريطة.. وزير خارجية غينيا الاستوائية: ندعم…

2021-06-17 / 3:16 مساءً
Photo of المغرب يحصل على صفة “عضو شريك” بمنظمة وزراء التربية لجنوب شرق آسيا

المغرب يحصل على صفة “عضو شريك” بمنظمة وزراء التربية…

2021-06-17 / 2:55 مساءً
Photo of منظمة إيطالية تندد بقرار البرلمان الأوروبي بشأن المغرب

منظمة إيطالية تندد بقرار البرلمان الأوروبي بشأن المغرب

2021-06-17 / 11:44 صباحًا
Photo of الصحراءالمغربية.. الغابون تعرب عن “دعمها الكامل” لمبادرة الحكم الذاتي

الصحراءالمغربية.. الغابون تعرب عن “دعمها الكامل” لمبادرة الحكم الذاتي

2021-06-17 / 10:52 صباحًا
Photo of غامبيا تجدد دعمها الكامل للسيادة والوحدة الترابية للمغرب

غامبيا تجدد دعمها الكامل للسيادة والوحدة الترابية للمغرب

2021-06-17 / 9:34 صباحًا
Photo of دول الخليج تعلن دعمها الكامل لكافة خطوات المملكة المغربية

دول الخليج تعلن دعمها الكامل لكافة خطوات المملكة المغربية

2021-06-17 / 9:12 صباحًا
Photo of بوريطة يتباحث مع رئيس الجمعية الوطنية بصربيا

بوريطة يتباحث مع رئيس الجمعية الوطنية بصربيا

2021-06-16 / 9:56 مساءً
Photo of هنية : زيارتي للمغرب تأتي في ظل الرعاية الملكية وعلاقة المملكة بفلسطين ليست مصلحية

هنية : زيارتي للمغرب تأتي في ظل الرعاية الملكية…

2021-06-16 / 9:16 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق