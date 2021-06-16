هنية يصل إلى المغرب على رأس وفد من حركة “حماس”

هبة بريس- الرباط

وصل رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” الفلسطينية، إسماعيل هنية، مساء اليوم الأربعاء 16 يونيو، إلى مطار الدار البيضاء، تلبية لدعوة رسمية من حزب العدالة والتنمية.

ووجد في استقبال هنية الذي حل بالمغرب في أول زيارة له على رأس وفد من حركة “حماس”، في استقباله، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سليمان العمراني، وعدد من الشخصيات الحزبية.



وأعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في وقت سابق أن وفدا من حركة المقاومة الإسلامية “حماس” يقوده رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، يقوم بزيارة للمملكة المغربية ابتداء من يوم الأربعاء 16 يونيو 2021.

وأوضحت الأمانة العامة في بلاغ لها، أنه سيتم خلال هذه الزيارة التي تأتي بدعوة من حزب العدالة والتنمية، إجراء مباحثات بين وفد حركة المقاومة الإسلامية “حماس” وقيادة حزب العدالة والتنمية حول مستجدات القضية الفلسطينية وسبل دعمها.



كما تتضمن الزيارة، يضيف ذات البلاغ، لقاءات مع أحزاب سياسية مغربية أخرى.

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