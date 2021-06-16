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وزراء الإعلام العرب يدعون لإبراز جهود وكالة بيت مال القدس

2021-06-16 / 5:45 مساءً
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هبة بريس

دعا وزراء الإعلام العرب، اليوم الأربعاء بالقاهرة، وسائل الإعلام العربية، لتسليط الضوء على الجهود التي تبذلها وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس، تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مجال نصرة القدس والقضية الفلسطينية.

وحث مجلس وزراء الإعلام العرب، في دورته الحادية والخمسين، وسائل الإعلام العربية على إبراز جهود الدول العربية في دعم القضية الفلسطينية، لا سيما ما تقوم بها لجنة القدس من دعم صمود القدس والمقدسيين، مطالبا بالخصوص اتحاد إذاعات الدول العربية واتحاد وكالات الأنباء العربية، تكثيف الاخبار المتعلقة بالقدس الشريف و ممارسات دولة الاحتلال، من خلال التبادل الإخباري مع الدول الأوروبية والأفريقية والآسيوية.

وأكد الاجتماع، الذي مثل المغرب فيه سفير المملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، السيد أحمد التازي، على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، مبرزا أهمية نقل ما يجري في الأراضي الفلسطينية من أحداث ومنح الخبر الفلسطيني المساحة اللازمة في مختلف وسائل الإعلام العربية.

وفي ما يتعلق بالاستراتيجية الإعلامية العربية، وافق المجلس على تمديد فترة العمل بها لمدة خمس سنوات إضافية، ودعا الدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات الإعلامية لسرعة تنفيذ ما تبنته الاستراتيجية من برامج وأنشطة، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة للجامعة العربية.

كما قرر عقد اجتماع فريق الخبراء الإعلاميين العرب المعني بتنفيذ الخطة المرحلية لتحقق أهداف الاستراتيجية الإعلامية العربية، خلال الربع الأخير من العام 2021 .

وأبرز أهمية دعم وسائل الإعلام العربية الرسمية والخاصة لجهود الدول في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في زمن الأزمة وما بعدها، وأكد على أهمية محاربة التضليل والأخبار الزائفة، وإعلاء مبدأ حق الرأي العام في التماس المعلومات الصحيحة، ودعم جهود السلطات الرسمية والإعلام وكافة المواطنين في هذا الإطار.

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