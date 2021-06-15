بعد انفصاله عن دينا الشربيني.. أخبار عن وجود دينا جديدة في حياة عمرو دياب

نجلاء مزيان - هبة بريس

ذكرت وسائل إعلام مصرية أن عمرو دياب مرتبط عاطفياً في الوقت الحالي مع شابة تعمل كمصورة بإحدى المجلات العالمية الشهيرة، وتدعى دينا ضياء بهجت.

و حسب نفس المصادر الإعلامية فإن كواليس قصة حب عمرو دياب الجديدة ابتدأت بشهر فبراير الماضي بعد أشهر قليلة من إعلانه الانفصال عن الممثلة المصرية دينا الشربيني .

وأكد الصحافي والناقد الفني المصري أيمن نور الدين، ارتباط عمرو دياب بالمصورة دينا ضياء، عبر تدوينة نشرها بحسابه الشخصي بموقع فايسبوك.

وكتب نور الدين: “من دينا لدينا .. ياعمرو لا تحزن.. انفصل المطرب عمرو دياب عن الفنانة دينا الشربينى فى شهر ديسمبر الماضى تقريبا، وكان الموضوع فى البداية مش سهل عليه لان عمرو كان مرتبط بيها أوى وكانت دينا داخلة فى كل تفاصيل حياته تقريبا وبالتأكيد لما انفصلوا .. سابت فراغ فى حياته”.

وتابع نور الدين: “ماشاء القدر انه يقف اول مرة قدام عدسة دينا ضياء بهجت، مصورة فوتوغرافية لمجلة فوج فى نسختها العربية، اتاثرت بالثقافة الاسبانية نظرا لانها عاشت فى اسبانيا لفترة فى حياتها، ومن مصادر مقربة، عجبته شخصيتها و تفكيرها وثقافتها وتفهمها لطبيعة شغله”.

و أضاف :” هنا عمرو حس باحساس مختلف، وطلب منها انها تصوره فى كل حفلاته وترافقه فى رحلاته طلب منها تكون العين اللى تراه والقلب اللى يحس بيه ومن هنا ابتدت المشاعر بينهم”.

وتابع: “ابتدت دينا المصورة تغني عمرو عن دينا الممثلة، بل ان دينا المصورة كانت حائط الصد اللى قوى عمرو عن عدم الرجوع لدينا الممثلة كلاهما دينا .. لكن اكيد عمرو وجد اختلاف كبير بين الاتنين”.

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