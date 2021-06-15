شفاء كورونا
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خلال 24 ساعة.. تسجيل 476 إصابة و4 وفيات بكورونا

2021-06-15 / 4:42 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 476 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة 524475 حالة.

كما سجلت 4حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليصل اجمالي الوفيات الى 9217 حالة وفاة.

و سجلت 354 حالة شفاء جديدة ليصل مجموع المتعافين إلى 511794 متعاف.

هذا وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الإلتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والإنخراط في التدابير الإحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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