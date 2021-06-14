الرباح: “المغرب لا يتعامل مع الدول الأخرى الزبونة بمنطق البيع والشراء”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة أن المغرب لا يتعامل مع الدول الزبونة بمنطق البيع والشراء، بل يعتبر تلك الدول شريكة بمنطق رابح رابح.

حديث الرباح كان بمناسبة جوابه على سؤال ضمن جلسة الاسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم حين كان يتحدث عن مبيعات المكتب الشريف للفوسفاط.

و أوضح الوزير ذاته خلال مداخلته أن عائدات النشاط المنجمي والصناعي للمجمع الشريف للفوسفاط لم تتأثر كثيرا بتداعيات كورونا، حيث أن مبيعات المجمع وصادراته زادت على التوالي بـ6,4 في المائة و8,4 في المائة.

و شدد الرباح على أن هذا القطاع يستمر في التقدم بفضل اعتماد إستراتيجية جديدة للإنتاج وتوقيع شراكات مع عدد من الدول في إفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية.

وأكد وزير الطاقة والمعادن والبيئة أن المغرب لا يتعامل مع الدول الأخرى الزبونة بمنطق البيع والشراء بل يبني العلاقات بمنطق رابح رابح من خلال الشراكات وبناء مصانع ومنصات محلية، وهو ما مكن من زيادة الثقة في المملكة المغربية.

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