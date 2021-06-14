البيضاء.. قائد مقاطعة حضرية يحرم أما من حقها الدستوري ” فيديو”

طارق عبلا_ هبة بريس

اتهمت أم مسؤولا بمقاطعة حضرية بمنطقة الميدوني 2 بالهروايين بالبيضاء، بعدم تقديم يد العون لها في منحها شهادة تمكنها من تحويل ابنها صوب مستشفى الامراض العقلية أو النفسية أو نحو مراكز الايواء، لاسيما وابنها بات يهدد حياتها وحياة المارة، بعد أن اتخذ من الشارع ملجأ له يعرقل حركية المارة ويقذفهم بالأحجار.

وناشدت الأم المكلومة كافة الجهات المعنية بتسهيل عملية توجيه ابنها، موجهة لومها لمسؤول بالمقاطعة المذكورة الذي ظل يراوغها ويقابلها بسياسة التسويف والتماطل في منحها الترخيص مستغلا ضعفها وجهلها، متحججا بحجج واهية من قبيل أنه مشغول بالانتخابات وحملات التلقيح وأنه غير مستعد لاستقبالها بمكتبه.

وقالت الأم المكلومة بالحرف في تصريح لهبة بريس: ” مشيت عند القايد والباشا، واحد المسؤولين قالي لي سيري راك انت لي سطيتي ولدك، واصفا اياها بالمختلة عقليا”.

وتابعت الأم حديثها بالقول: ” واش كينة شي أم كتسطي ولدها، أنا باغا العلاج لولدي، وبغا شي جمعية تحتضنه راه وليهددني أنا وأبنائي وزوجي والساكنة”.

وأكدت الأم أن ابنها المدعو اسماعيل كان يتابع دراسته الاعدادية في ظروف عادية قبل أن يصبح مدمنا على المخدرات ومنها بات يعاني من اضطرابات نفسية خطيرة، مشيرة أنها ظلت تردد على المسؤولين بالادارة المحلية لمايقارب شهر من أجل حصولها على شهادة تخول لها أحقية توجيه ابنها صوب احدى المستشفيات أو دور الرعاية أو الايواء.

وقالت الأم إنها تطالب فقط بعلاج ابنها، وهذا من حقه وحقها، تماشيا وروح الدستور، وهي رسالة على المسؤولين المحليين والجهويين التقاطها والعمل على تقديم الخدمات للمواطنين تنفيذا للتعليمات السامية لملك البلاد الذي شدد في معظم خطبه السامية على تجويد أداء الإدارة وفتحها في وجه مرتفقيها.

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