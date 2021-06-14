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بالأرقام .. تراجع في صناعة السيارات ب11.5% مع بداية 2050

2021-06-14 / 12:57 مساءً
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هبة بريس

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي لإنتاج الصناعة التحويلية، باستثناء تكرير النفط، ارتفع بنسبة 0,9% خلال الفصل الأول من سنة 2021 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2020.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية جديدة، أن هذا التطور يعزى أساسا إلى ارتفاع الإنتاج في “الصناعات الكيماوية” ب 6,2% وفي “الصناعات الغذائية” ب 3,8% وفي “صناعة المطاط والبلاستيك” ب 12,9% وفي “صناعة الورق والورق المقوى” ب 5,7% وفي “صناعة التعدين “ب 1,3% وفي “صناعة النسيج ” ب 1,4% وفي “صناعة الجلد والأحذية” ب 4,6%.

وعلى العكس من ذلك، تضيف المندوبية، تراجع الإنتاج في “صناعة السيارات” ب11,5% وفي الصناعة الإلكترونية ” ب 24,2% وفي “صناعة الأثاث” ب 12,1% وفي”صناعة الملابس” ب 1,8% وفي”صناعة المشروبات” ب 2,1%وفي”صناعات تحويلية أخرى” ب 15,2%.

وفي ما يتعلق بالرقم الاستدلالي للصناعات الاستخراجية ، فقد ارتفع رقمه الاستدلالي بنسبة 6,3% وذلك نتيجة الارتفاع المسجل في “صناعات استخراجية أخرى ” ب 6,5% وفي”المعادن الحديدية” ب3,6% .

أما في ما يخص الرقم الاستدلالي لإنتاج الطاقة الكهربائية، فقد سجل من جهته ارتفاعا قدره 0,4%.

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