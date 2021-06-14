بنك المغرب يدعم المقاولات الناشئة بقرابة 30 مليار درهم

هبة بريس ـ الدار البيضاء

ضخ بنك المغرب موارد مهمة في السوق المالية ببلادنا و ذلك في إطار استراتيجية معقلنة للنهوض بعدد من القطاعات و منها المقاولات التي حظيت بنصيب يقارب الثلاثين مليار درهم.

و في هذا الصدد، ضخ بنك المغرب حوالي 29.9 مليار درهم في إطار تمويل المقاولات الصغيرة و المتوسطة و ذلك وفق ما أفادت به مذكرة حول المؤشرات الأسبوعية.

كما ضخت ذات المؤسسة البنكية مبلغا يقارب 16.9 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و 28.4 مليارات درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناءا على طلب عروض.

و سيصبح مجموع ما سيضخه البنك المركزي المغربي في السوق المالية حوالي 75.1 مليار درهم مقسمة كما سبق الإشارة لذلك سلفا.

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