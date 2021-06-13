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كورونا المغرب. 270 حالة إصابة جديدة و4حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

2021-06-13 / 4:29 مساءً
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هبة بريس- الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 270 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و168 حالة شفاء، وأربع حالات وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 523 ألف و890 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 511 ألفا و 126 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97.6 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9211 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (104)، ومراكش-آسفي (47)، والرباط-سلا-القنيطرة (37)، وسوس-ماسة (25)، والداخلة-وادي الذهب (14)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (14)، والعيون-الساقية الحمراء (10)، وفاس-مكناس (7)، ودرعة-تافيلالت (5)، والشرق (5)، وبني ملال-خنيفرة (2).

أما بخصوص الوفيات، فقد سجلت حالتان بجهة الدار البيضاء-سطات، وحالة واحدة بكل من جهتي الرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1440 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 0.7 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة إلى 3553 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 25 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 211 حالة، ثلاث منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و103 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 6.7 في المائة.

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