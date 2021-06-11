تقرير.. النساء المثقفات الأكثر عرضة للتحرش و إرسال المقاطع الإباحية
أظهر تقرير رسمي تم إنجازه مؤخرا أن النساء اللواتي يتوفرن على مستوى تعليمي عال هن الأكثر عرضة للتحرش الإلكتروني حيث يتلقين يوميا عددا من الرسائل المتضمنة لعبارات التحرش و الخادشة للحياء أحيانا و كذلك بعض المقاطع الإباحية.
و وفق بحث وطني أنجزته وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة يتعلق بظاهرة العنف الرقمي ضد النساء، فقد تمت الإشارة لكون النساء المتعلمات يأتين في مقدمة ضحايا التحرش الرقمي.
و تنتشر ظاهرة التحرش الرقمي وفق ذات البحث بشكل ملحوظ في صفوف النساء الشابات العازبات و بعدهن المتزوجات ثم المطلقات، حيث يتلقين بشكل دائم عددا من الرسائل التي تصنف في خانة التحرش و العنف الرقمي.
و بالرغم من خطورة الأمر يورد التقرير أن نسبة التبليغ وتقديم الشكايات في حالات العنف الرقمي تظل منخفضة ومقلقة، حيث أن النساء ضحايا العنف و التحرش الرقمي يتفادين التبليغ و لا يسلكن المساطر القانونية لتقديم شكاياتهن مما يزيد من استفحال هاته الظاهرة الدخيلة.