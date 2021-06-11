زاهد القرشي

الأول في تاريخ أميركا.. تعيينُ قاضٍ فيدرالي مسلم

2021-06-11 / 9:31 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

في سابقة هي الأولى في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية، صادق مجلس الشيوخ على تعيين مسلم في منصب قاض فيدرالي عن ولاية نيوجيرسي.

فقد عيّن القاضي زاهد قريشي في هذا المنصب، ليصبح بذلك أول قاضٍ فيدرالي مسلم في تاريخ الولايات المتحدة.

وتمكن الديمقراطيون من الدفع قدماً بتعيين قريشي وهو من أصول باكستانية، والذي عيّنه الرئيس الأميركي جو بايدن في هذا المنصب ضمن مجموعة من القضاة الفيدراليين.

وعمل القرشي منذ عام 2019 قاضياً في إحدى محاكم نيوجيرسي. وقد حصل على إجازة في القانون من كلية روجرز للحقوق، حيث يعمل أيضاً أستاذاً مساعداً.

كما سبق أن تولى منصب مساعد المدعي العام في نيوجيرسي من 2008 إلى 2013، كما خدم في الجيش الأميركي كمدع عسكري وذهب إلى العراق بهذه الصفة عامي 2004 و2006.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قال في وقت سابق، إن هذه التعيينات تمثل “التنوع الكبير في الأصول والخبرات ووجهات النظر التي تقف وراء قوة بلادنا”.

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