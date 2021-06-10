البرلمان الإفريقي ينتقد موقف نظيره الأوروبي بالتدخل في الأزمة المغربية الإسبانية
البرلمان الافريقي

البرلمان الإفريقي يرفض تدخل نظيره الأوروبي في الأزمة المغربية الإسبانية

2021-06-10 / 9:41 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

دعا البرلمان الإفريقي من خلال رئيسه المنتهية ولايته وسفير النوايا الحسنة، روجر انكودو دانج، اليوم الخميس، البرلمان الأوروبي إلى عدم التدخل في الأزمة المغربية الإسبانية، مؤكداً أنه يمكن حلها (الأزمة) بالوسائل الدبلوماسية أو من خلال المفاوضات الثنائية المباشرة.

وحيال ذلك، دعا البرلمان الإفريقي في بيان له نظيره الأوروبي، إلى الامتناع عن أي موقف من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم التوترات، ويدعو الرباط ومدريد إلى حل الأزمة في إطار ثنائي بحت.

وشدد البيان على ضرورة الاحترام الصارم للالتزامات التي تعهد بها البرلمان الأوروبي والبرلمان الإفريقي خلال قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي المنعقدة في أبيدجان سنة 2017.

ومن بين الأمور التي تم الاتفاق عليها يضيف المصدر ذاته أن أي مشاكل بين دولتين يندرج ضمن العلاقات الثنائية بينهما ولا يمكن للبرلمانين التدخل إلا إذا تمت مناقشة المشكل المطروح مسبقا.

وعلى صعيد آخر، رحب البرلمان الإفريقي بقرار الملك محمد السادس بعودة جميع القصّر المغاربة غير المصحوبين بذويهم الذين دخلوا الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني.

وزاد البيان قائلا: “تثبت الحقائق أن المملكة المغربية تقوم بدورها في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، مع احترام مبادئ ومتطلبات الشراكة التي تجمعها مع الاتحاد الأوروبي ومحيطه الإقليمي”.

وأكد البيان أن المغرب يلعب دورًا مهمًا في إدارة ملف الهجرة في إفريقيا، والذي تم تهنئته مرات عديدة من قبل رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، بعد أن تم تعيين الملك محمد السادس بطلاً للهجرة في إفريقيا. مشيراً إلى أن المملكة بادرت باستضافة أول مركز إفريقي مخصص لدراسة وفحص هذه الآفة، والذي يسمى الآن “المرصد الإفريقي للهجرة”.

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