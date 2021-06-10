إعلاميون شباب يبرزون وجهات نظرهم حول النموذج التنموي الجديد

شهد المغرب قبل أيام حدثاً هاما، تمثل في تقديم اللجنة الاستشارية المكلفة بإعداد نموذج تنموي جديد ، تقريرها بين يدي الملك محمد السادس، كخلاصات لأكثر من سنة من المشاورات والإستشارات والنقاشات المفتوحة مع مختلف المتدخلين والمهتمين والخبراء في المجتمع، حول متطلبات النموذج التنموي الجديد، بحيث يتضمن التقرير 152 صفحة، ويتمحور حول ثلاث أقسام، يتطرق المحور الأول لمغرب اليوم وعالم المستقبل، فيما يضم المحور الثاني النموذج الجديد المقترح من طرف اللجنة، في حين يقترح القسم الثالث دعامات التغيير للوصول إلى النموذج المنشود.

وعلى إثر طرح التقرير العام للجنة شهدت الساحة الوطنية نقاشا كبيرا حول مضامين التقرير، وانطلقت عدد من الفعاليات المجتمعية والخبراء والمهتمين في إبداء رأيهم حول التقرير وما جاء به، وفي هذا الإطار استطلعت جريدة هبة بريس الإلكترونية رأي عدد من الزملاء الإعلاميين الشباب في تقرير لجنة بنموسى.

•محمد أيت بو صحفي بإحدى المواقع الإلكترونية، :” تقرير النموذج التنموي الجديد، يفتح آفاقاً جديدة أمام المغرب“.

وقال محمد أيت بو صحفي بإحدى المواقع الإلكترونية، أن تقرير النموذج التنموي الجديد، يفتح آفاقاً جديدة أمام المغرب لإحداث تغيير جذري في بنيته التنموية في أفق 2035، سيما أنخلاصات هذا التقرير نابعة من مقاربة تشاركية واسعة من خلال لقاءات مباشرة وزيارات ميدانية مع أعضاء لجنة شكيب بنموسىوجلسات استماع كثيرة، إلى جانب استقبالها لمساهمات مكتوبة ورقمية.

وتساءل ذات المتحدث :”هل جاء تقرير لجنة بنموسى بجديد؟“، مترسلاً بالقول :” بالطبع لا،لكنه وثق أولويات المغاربة، في وثيقة مرجعية بمقاربة تشاورية ترفع لأعلى سلطة في البلاد، حيث عادت للتأكيد على أهمية تأهيل قطاعات التعليم والصحة والتشغيل والاقتصاد والتحول الرقمي إلى جانب تأهيل العنصر البشري، وهذا ما يتداوله المغاربة بشكليومي“.

وأكد أيت بو أن المطلوب اليوم هو كفاءات عالية في مختلف مؤسسات التدبير العمومي سواء المجالس الجهوية والإقليمية، وكذا على مستوى السلطة التشريعية والتنفيذية، لتنزيل خلاصات هذا التقرير عبر برامج تنموية محلية ووطنية تستجيب لانتظارات المغاربة.

وبخصوص مساهمة الإعلام في نجاح النموذج التنموي الجديد، قال ذات المتحدث أن دوره يكمن في مواكبة خلاصات التقرير لتفعيلها على أرض الواقع، من طرف المخول لهم دستورياً وسياسيا ذلك، وأن لا تبقى حبراً على ورق فقط.

• سهام أيت درى صحفية بموقع إلكتروني : النموذج التنموي الجديد شرح وضعية المرأة والمطلوب هو تمكينها اقتصاديا واجتماعيا وفي كافة المجالات.

سهام أيت درى، اعتبرت أن تقرير النموذج التنموي قدم قراءة موضوعية للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمغرب، حيث تطرق إلى الكثير من المشاكل التي تخبط فيها المغرب إقتصاديا وإجتماعيا وسياسيا، بما فيها تلك التي كشفتها جائحة كورونا، والتي يمكن أن يصلحها مستقبلا،في قطاع الصحة مثلا وقضايا التفاوت الطبقي وقطاع التعليم بالمدن والقرى..،

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