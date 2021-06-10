منير الحدادي مطلوب في الدوري الإنجليزي الممتاز

هبة بريس - القسم الرياضي

بات الدولي المغربي منير الحدادي، لاعب إشبيلية الإسباني مطلوبا في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الميركاتو الصيفي.

وكشفت مصادر إعلامية إسبانية أن نادي ساوثهامبتون الإنجليزي أبدى رغبته في التعاقد مع المهاجم المغربي المذكور هذا الصيف، للاستفادة من خدماته خلال الموسم الكروي القادم.

ووفقا لنفس المصادر فإن ديبورتيفو ألافيس مهتم بدوره بالتعاقد مع منير الحدادي، الذي يرغب في الرحيل عن إشبيلية والانتقال إلى فريق جديد، خاصة وأن المدرب جوليان لوبتيجي أخرجه من حساباته.

ما رأيك؟ المجموع 8 آراء 0 8