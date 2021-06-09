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برلمانية اسبانية: “علاقاتنا مع المغرب تمر من أسوأ لحظاتها بسبب حكومة سانشيز”

2021-06-09 / 2:32 مساءً
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هبة بريس - الرباط

وجهت برلمانية إسبانية، انتقاذا قويا لحكومه بلادها بسبب تداعيات الأزمة مع المغرب، إثر استقبال مدريد لزعيم البوليساريو المجرم ابراهيم غالي.

وفي جلسة مساءلة وزيرة الخارجية، ارانشا غونزاليس لايا، اليوم الأربعاء بالبرلمان، أكدت فاليتينا مارتينيز فيرو، النائبة البرلمانية عن الحزب الشعبي، على أن العلاقات الإسبانية – المغربية تعيش أسوأ لحظاتها بسبب حكومة بيدرو سانشيز.

وطالبت البرلمانية، وزيرة الخارجية بالكشف عن خطوات الحكومة لحل الأزمة مع المغرب، لافتة أن مدريد تدعي عملها على حل المشكل في وقت تنفي الرباط وجود أية اتصالات.

وأكدت البرلمانية، على أن الأزمة تسببت في إقصاء اسبانيا من عملية مرحبا، مشيرة الى أن الأمر سيكلف الدولة ماديا .

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تعليق واحد

  1. ونحن كمغاربة نشكر الحكومة الإسبانية الحالية التي عرت على غدر الاسبان و على نواياهم السيئة و انشاء الله سنعيد لكم ذلك في ساعة الفرح لتكون لكم ساعة القرح و مع المغرب ستقضون ساعة في الجحيم انشاء الله تحياتي لكم يا من يتمنى تقسيم المغرب .

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