قادمة من إسبانيا.. إحباط تهريب 100 وحدة من الهواتف النقالة

2021-06-08 / 4:55 مساءً
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هبة بريس - طنجة

تمكنت عناصر الأمن الوطني العاملة بميناء طنجة المتوسط بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الثلاثاء 08 يونيو الجاري، من إحباط محاولة لتهريب شحنة كبيرة من الهواتف النقالة الخاضعة لمبررات الأصل، وذلك على متن شاحنة للنقل الطرقي للبضائع قادمة من إسبانيا.

وقد أسفرت عملية المراقبة والتفتيش التي باشرتها عناصر الشرطة على هذه الشاحنة، مباشرة بعد وصولها على متن رحلة بحرية قادمة من ميناء الجزيرة الخضراء، عن حجز 100 وحدة من الهواتف النقالة من الفئة الرفيعة، فضلا عن لوحة إلكترونية، كانت مخبأة بإحكام داخل مقصورة سائق الشاحنة، الذي هو من جنسية مغربية ويبلغ من العمر 42 سنة.

وقد تم إخضاع السائق المشتبه فيه لبحث قضائي من قبل فرقة الشرطة القضائية بميناء طنجة المتوسط تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد مصدر هذه المحجوزات وظروف وملابسات محاولة إدخالها للتراب الوطني بطريقة غير مشروعة.

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