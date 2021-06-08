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إسبانيا: نحترم قرار المغرب فرض قيود على السفر بين البلدين

2021-06-08 / 3:45 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت إسبانيا، اليوم الثلاثاء، أنها تحترم قرار المغرب فرض قيود على السفر بحرا بين البلدين خلال الصيف نظرا لأنه مبني على معايير صحية.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية ماريا خيسوس مونتيرو للصحفيين، بحسب “رويترز”.

وقالت مونتيرو للصحفيين “نعيش وضعا مشابها جدا لما كان عليه الحال العام الماضي… وكلنا نتفق على أن الأكثر ملائمة هو تعليق عبور المضيق”.

هذا ويشار الى أن المغرب استثنى الموانئ الإسبانية من “عملية مرحبا” صيف هذه السنة ما سيكبد اسبانيا خسائر مالية مهمة.

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