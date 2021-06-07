برلماني يُسائل الفردوس حو ل قرار منع تنظيم المخيمات الصيفية

هبة بريس ـ الرباط

وجه النائب البرلماني، محمد التويمي بنجلون، سؤالاً كتابيا لوزير الثقافة والشباب والرياضة، حول إمكانية إعادة فتح دور الشباب وإلغاء قرار مع تنظيم المخيمات الصيفية ببلادنا.

واعتبر عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، في سؤاله الكتابي، أن القرار الذي اتخذته الوزارة بإغلاق دور الشباب وتلاه قرار منع تنظيم المخيمات الصيفية ببلادنا بما لهذين التدبيرين الحكوميين من تأثير جد سلبي على نفسية الناشئة المغربية “أطفالاً وشباباً”، بسبب أزمة جائحة كورونا (كوفيد 19)، لم يعد هنالك من مبرر للاستمراره نظراً لما تشكله هاتين المؤسستين من دور تربوي وثقافي واجتماعي، واعتباراً إلى أنها مؤسسات تنشئة اجتماعية يحتاجها مجتمعنا للمساهمة في تخفيف التداعيات النفسية لجائحة كورونا على شباب وأطفال المملكة.

وسائل النائب البرلماني الوزير عن الإجراءات العاجلة والعملية التي تعتزم الوزارة القيام بها لتنزيل بلاغ الحكومة وأجرأته على مستوى مختلف المصالح التابعة للوزارة، ولا سيما إعادة فتح دور الشباب وإلغاء قرار منع تنظيم المخيمات الصيفية ببلادنا؟.

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