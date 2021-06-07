بعد استئناف الأعراس والحفلات.. أسعار الدجاج تسجل ارتفاعا كبيرا

هبة بريس - الرباط

بعد قرار الحكومة باستئناف أنشطة الأعراس والحفلات، شهدت أسعار الدجاج ارتفاعا كبيرا خلال الأيام الأخيرة.

وارتفعت أسعار الدجاج بأزيد من 5 دراهم للكيلوغرام الواحد، حيث وصلت أسعار الدجاج بعدد من المدن الى مابين 17 و 20 درهما.

وفي هذا الصدد، عبر عدد من مهنيي القطاع، عن سعادتهم بقرار الحكومة الذي يعد انفراجا لهم بعد الأزمة التي عانوا منها جراء الجائحة.

من جهتهم، عبر مواطنون عن سخطهم بسبب ارتفاع أسعار الدجاج وعدد من المنتجات والخدمات جراء استئناف الحكومة مطالبين الجهات الوصية بالتدخل لحماية المستهلكين وجيوبهم.

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