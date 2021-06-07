بعد استئناف الأعراس والحفلات.. أسعار الدجاج تسجل ارتفاعا كبيرا
هبة بريس - الرباط
بعد قرار الحكومة باستئناف أنشطة الأعراس والحفلات، شهدت أسعار الدجاج ارتفاعا كبيرا خلال الأيام الأخيرة.
وارتفعت أسعار الدجاج بأزيد من 5 دراهم للكيلوغرام الواحد، حيث وصلت أسعار الدجاج بعدد من المدن الى مابين 17 و 20 درهما.
وفي هذا الصدد، عبر عدد من مهنيي القطاع، عن سعادتهم بقرار الحكومة الذي يعد انفراجا لهم بعد الأزمة التي عانوا منها جراء الجائحة.
من جهتهم، عبر مواطنون عن سخطهم بسبب ارتفاع أسعار الدجاج وعدد من المنتجات والخدمات جراء استئناف الحكومة مطالبين الجهات الوصية بالتدخل لحماية المستهلكين وجيوبهم.
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3 تعليقات
يجب على الحكومة أن تتدخل في هذه الاسعار الساروخية التي عرفتها الدواجن في بعض المدن لمرعات معيشة الفقير
لابد من التدخل الحكومة ومراقبة الأسعار
ألم تكونو على علم ان التكلفه ارتفعت ب 2دراهم في الكيلو بسبب ارتفاع اثمان الاعلاف لان المواد الاوليه مثل الدره والسوجه وجميع المواد المركبه للاعلاف ارتفعت بنسبة 15 حتى 30 في الماءه