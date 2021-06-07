طقس الاثنين.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليومه الاثنين، أن يكون الطقس حارا نسبيا بكل من المناطق الداخلية الشمالية والوسطى، والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية للمملكة.

كما ستلاحظ سحب منخفضة بسواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية وستكون مرفوقة بكتل ضبابية أو ضباب محلي و ذلك خلال الليل و الصباح.

وستكون السماء غائمة بالأطلس، والسفوح الشرقية والمنطقة الشرقية مما سيعطي قطرات مطرية متفرقة ورعد محليا، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية او مغشاة بسحب عليا بباقي المناطق.

وستهب بعض الزوابع الرملية المحلية بالجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، من الشمال بمنطقة طنجة، ومعتدلة جنوبية بالجنوب الشرقي، وبالأطلس، وبجنوب المنطقة الشرقية، وستكون شمالية بأقصى جنوب البلاد بينما ستهب ضعيفة الى معتدلة شمالية الى متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 10 و 16 درجة بالمرتفعات، وما بين 20 و 27 درجة بكل من داخل الغرب، واللوكوس، وتادلة، والرحامنة، وتانسيفت، والجنوب-الشرقي وأقصى جنوب البلاد، وستكون ما بين 16 و 22 درجة بباقي الجهات الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 22 و 29 درجة بمرتفعات الاطلس، والريف والسواحل، وما بين 27 و 34 درجة بسهول المحيط الأطلسي و شمال المنطقة الشرقية، وما بين 32 و 39 درجة بهضاب الفوسفاط ووالماس، والسهول الداخلية، واللوكوس، وجنوب المنطقة الشرقية، والسفوح الجنوبية-الشرقية، وداخل سوس و شمال-غرب الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 38 و 44 درجة بالجنوب -الشرقي و باقي المناطق الجنوبية للبلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا ما بين الرباط وطرفاية ومابين الداخلة والكويرة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي المناطق

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