حركة “معا”: المغاربة يستحقون أكثر مما قدمه التقرير الختامي للنموذج التنموي

هبة بريس ـ الرباط

عبرت حركة “معا”عن أسفها كون التقرير يُختزَل في جمل طويلة غير قادرة على حمل الرسالة المرجوة، بل الأدهى تسهم في إحباط الكثير من المتفائلين، متسائلة “أليس الهدف من وراء الزخم الذي سبق التقرير أن يتبنى كل المغاربة على اختلاف أعمارهم ومستوياتهم التعليمية وأوضاعهم الاجتماعية شعار المرحلة ويتشاركوا في رؤية موحدة لمستقبل المغرب؟

وكشفت ذات الجهة أن المغرب والمغاربة يستحقون أكثر مما قدمه التقرير الختامي.

وانتقدت حركة “معا” إغفال تقرير اللجنة للديمقراطية واستقلال القضاء، والحريات؛ خاصة حرية التعبير، وإسقاطها من الأسس المحورية للنموذج التنموي إسوة بالتعليم والصحة، حتى وإن كانت هناك مقاطع تتحدث عن أهمية الديمقراطية ودور الأحزاب السياسية في إنجاح السياسات العمومية، ومقاطع أخرى تدعو إلى حماية الحريات الفردية وإلغاء “المناطق الرمادية” في التشريعات التي ترهن حرية المغاربة.

واعتبرت “معا” أن اللجنة أخلفت موعدها التاريخي أمام المغاربة، ولم تظهر الشجاعة الكافية ومارست على نفسها رقابة ذاتية في تناولها لمواضيع الديمقراطية والحريات الفردية، رغم توفرها على كل ضمانات حرية التصرف لإنجاز أشغالها.

وسجلت “معا” إغفال التقرير العلاقة السببية الملحوظة بين تطور الأداء الاقتصادي وبناء الثقة مع الفاعل السياسي، والتغاضي عن الحديث عن ضرورة تجديد النخب الاقتصادية والسياسية على حد السواء، مع تغييب الثورة الرقمية الجذرية والذكاء الاصطناعي اللذين يجمع المختصون على أثرهما اللامحدود على أنماط التعلم والإنتاج والاستهلاك والتنقل.

وبخصوص آليات التوزيع العادل للثروة ومحاربة اقتصاد الريع وتشجيع الاستثمار المنتج، رصدت الحركة تقزيم التقرير لدور السياسة الجبائية في تحقيق هذا الهدف وغياب مقترحات عملية تقوم الوضع القائم.

وتساءلت الحركة عن تغييب قضية الصحراء، والتحديات المستقبلية المتعلقة بالهجرة في أبعادها الأمنية وارتباطها بالتغيرات المناخية.

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