سطات…حرب الدراجات النارية تخلف قتيلا

محمد منفلوطي_هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن شابا عشرينيا لقي مصرعه في حادثة سير ناجمة عن اصطدام قوي بين دراجته النارية وأخرى من نوع تريبورتور بالقرب من مدرسة طارق بن زياد بحي سيدي عبد الكريم بسطات.

وحسب معلومات حصلت عليها الجريدة من عين المكان، فإن الشاب الضحية أصيب إصابات بليغة تاركا وراءه بركة من الدماء نقل على إثرها صوب قسم المستعجلات بمستشفى الحسن الثاني بسطات ومنه أحيل على قسم العناية المركزة حيث توفي هناك متأثرا بجروحه البالغة.

عناصرالشرطة التابعة لمصلحة حوادث السير مآزرة بعناصر الديمومة وعتاصر الوقاية المدنية انتقلوا إلى عين المكان، حيث تم نقل الضحية لتقديم الاسعافات، فيما واصل المحققون تحقيقاتهم حول ظروف وملابسات الواقعة.

الحادثة المروعة تنضاف لحوادث أخرى مماثلة ذهب ضحيتها شباب في ربيع أعمارهم، بسبب ما بات تعرف بحرب الدراجات النارية من نوع c90، التي تحولت إلى صواريخ تطير وتطير مع الأرواح.

محركات مزمجرة تطوف الشوارع والأزقة والمنتزهات بسرعة جنونية، تحصد الأرواح وتزرع الرعب بين الأسر والعائلات والأطفال الصغار، ضمن ظاهرة ألقت بظلالها المخيفة بمختلف المدن المغربية، لتدق ناقوس الخطر إيذانا بارتفاع حوادث السير المميتة من هذا الصنف.

أيها الشباب أيها المراهقون، ارحموا أنفسكم وأرواحكم من خطر هذا الصنف المستورد من الدراجات النارية حقنا لدمائكم ودماء الأبرياء من بني جلدتكم.

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