وجدة .. منظمة ايناكتس تواكب الشباب حاملي المشاريع بجهة الشرق

هبة بريس - وجدة

نظمت إيناكتس المغرب بشراكة مع سفارة أراضي المملكة المنخفضة في المغرب وجامعة محمد الأول بوجدة، يوم السبت 5 يونيو الجاري ، القمة الجهوية الثانية للمقاولة، المندرجة ضمن برنامج ريف-إينو، الرامي إلى إذكاء روح ريادة الأعمال لدى الشباب والشابات، إلى جانب مواكبة ودعم مبادرات الشباب المقاولاتية في الجهة الشرقية وجهة طنجة تطوان الحسيمة.

وحسب الجهة المنظمة، فالبرنامج يسعى إلى تأطير 600 شابة وشاب في الجهتين الشرقية والشمالية في مجال ريادة الأعمال، وإحداث 20 مقاولة اجتماعية، حيث تم خلال القمة تنظيم مسابقة جهوية، بحضور 100 شابة وشاب من حاملي المشاريع وحضور مختلف الفاعلين الجهويين.

واحتفى برنامج ريف-إينو بـ16 شهرا من العمل الجاد والمتواصل من أجل بلوغ تنظيم هذه القمة الثانية الهادفة إلى تعزيز ريادة الأعمال في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وجهة الشرق، وهو الحفل الذي شهد حضور ممثلين عن سفارة أراضي المملكة المنخفضة وفاعلين محليين، والمقاولين أيضا.

ويعتبر هذا البرنامج الرائد فرصة سانحة للشابات والشباب في الجهتين لتنمية مهاراتهم، كالرفع من قدرتهم الإبداعية، التسيير المؤسساتي، المبادرة، إدارة المشاريع والفرق، تلقين طريقة وضع خطة الاستثمار، كل هذا بالموازاة مع ربطهم بالمستشارين وفرص التطوير.

هذه العناصر ساهمت بطريقة مباشرة في تطوير إمكانية توظيف الشباب، مع توجيههم نحو ريادة الأعمال الاجتماعية وفتح أبواب سلك غمار تشدين مشاريعهم الخاصة.

ويتمثل هدف برنامج ريف-إينو في دعم 600 شاب(ة) في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وجهة الشرق، إضافة إلى إحداث 20 مقاولة اجتماعية.

وتجدر الإشارة إلى أن تم خلال شهر مارس الماضي، تنظيم القمة الجهوية الأولى لبرنامج “ريف إينو” في مدينة طنجة، ومن أصل 9 مشاريع، حازت ثلاثة مشاريع شبابية على المراكز الثلاثة الأولى.

المشروع الأول هو Cagroth الخاص بنادي إيناكتس- المدرسة الوطنية العليا للإدارة ENSA بوجدة، الذي سيساهم في الاقتصاد التدويري، من خلال إعادة تدوير القهوة المطحونة وتصنيعها كطوب للتزيين، وهي مادة صديقة للبيئة وعازلة للحرارة.

المشروع الثاني Maghreb-it، عن كلية العلوم والتقنيات FST طنجة، عبارة عن منصة تمكن السياح والمسافرين المغاربة من العثور على أماكن للمبيت والأكل بثمن مناسب، وتمكنهم من اكتشاف وجهات جميلة بالمغرب، كل هذا بتنسيق شخصي حسب حاجتهم. كما توفر المنصة منتجات مغربية تقليدية عبر بازار في الإنترنت.

المشروع الثالث هو Enfactus عن نادي إيناكتس بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير ENCG طنجة، الهادف إلى حماية الأطفال من الاختطاف، من خلال أساور يُحدد الموقع الجغرافي للأطفال في الوقت الفعلي عن طريق “الجي بي إس”.

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