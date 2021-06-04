العثماني يُطالب وزراءه بالتواصل مع مجلس زينب العدوي

هبة بريس ـ الرباط

دعا سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وزراءه إلى تعزيز التواصل مع المجلس الأعلى للحسابات، التي تقوده زينب العدوي منذ مارس الماضي.

وطالب العثماني في مراسلة له من القطاعات الوزارية إلى “السهر على بذل المزيد من العناية من أجل تيسير عمله من خلال تزويده بمعلومات وثائق كاملة ومحينة داخل آجال معقولة”.

وأكد على ضرورة “اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تمكين المجلس من التتبع والمسترسل للتوصيات الصادرة عنه من استجلاء الصعوبات والإكراهات التي قد تعيق تنفيذها من طرف الأجهزة المعنية”.

واقترح العثماني “تعيين مخاطب رسمي مختص من بين المسؤولين التابعين لكم، برتبة مدير مركزي على الأقل، يكون صلة وصل بين المجلس من جهة، وبين القطاع الوزاري”.

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