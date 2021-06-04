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الCNSS: الإعفاء من ذعائر التأخير و الغرامات المرتبطة بفترة 2016

2021-06-04 / 2:45 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، اليوم الجمعة، عن إعفاء كافة المقاولات المدينة له، من ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون المرتبطة بفترة 2016 وما قبلها إلى غاية 30 يونيو الجاري.

وأوضح الصندوق، في بلاغ له، أنه “يخبر كافة المقاولات المدينة له أنه، مازال بإمكانها الاستفادة من مقتضيات القرار الوزاري المشترك رقم 002/2020 الصادر بتاريخ 01/07/2020 والقاضي بالإعفاء الجزئي من ذعائر التأخير، والغرامات ومصاريف تحصيل الديون المرتبطة بسنة 2016 وما قبلها”، مشيرا إلى أن نسبة الإعفاء تتراوح حسب مدة الأداء المختارة ما بين 30% و 90%.

وأضاف أن سريان مفعول هذا الإجراء، الذي سبق الإعلان عنه إبان دخوله حيز التنفيذ، سيمتد إلى 30 يونيو 2021، لافتا الى أنه يتعين على المقاولات المنخرطة المعنية والراغبة في الاستفادة من هذا الإجراء تقديم طلباتها من خلال بوابة ”ضمانكم” أو مباشرة عبر الرابط damancom.ma/recouvrement ، وذلك حتى 30 يونيو الجاري.

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