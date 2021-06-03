“الكاف” يعاقب مولودية الجزائر بسبب الاعتداء على حكم مباراته مع الوداد

هبة بريس

أصدرت لجنة الانضباط التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، قرارا بإيقاف لاعبين اثنين من مولودية الجزائر لمدة عام للاعتداء على الحكم بعد انتهاء المباراة التي جمعته مع الوداد ، برسم مباراة إياب ربع نهائي دوري الأبطال التي جرت بالدار البيضاء يوم 22 ماي المنصرم.

كما فرضت اللجنة غرامة ماليه قدرها 25 ألف دولار على نادي مولودية الجزائر بسبب السلوك غير اللائق والمؤسف ضد حكم المباراة.

وأوضحت “الكاف” في بيان على موقعها الإلكتروني أنه بعد صافرة النهاية ، قام لاعبا مولودية الجزائر عبد النور بلخير وأحمد بوتاجة بالاعتداء على الحكم بركله في ساقه، ما دفع الأخير لإشهار البطاقة الحمراء في وجه اللاعبين بسبب هذا السلوك العنيف.

وتابعت أنه تم على إثر ذلك إيقاف اللاعبين لمدة اثني عشر شهرا ومنعهما من المشاركة في جميع المسابقات التي ينظمها الكاف بما في ذلك مسابقات الأندية وكذلك تلك الخاصة بالمنتخبات الوطنية.

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