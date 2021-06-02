وهبي : شُغلي الشاغل هو إبعاد الحزب عن السلطة

هبة بريس ـ الرباط

كشف عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أنه بمجرد تمركزه كامين عام عمل على تدبير مجموعة من التناقضات التي وجدها في الحزب.

عبد اللطيف وهبي، الذي حل ضيفا اليوم الأربعاء، على مختبر الدراسات السياسية والقانون العام، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، قال إنه كأمين عام أصبح ملزما بالتعامل مع عشرات التوجهات الموجودة داخل الحزب.

وأشار وهبي، أنه منذ تقلده لمسؤولية الأمانة العامة داخل الحزب، كان همه إبعاد الحزب عن السلطة، مؤكدا أن شغله الشاغل كان هو كيف يقنع أعضاء حزبه بالتموقع وممارسة السياسة دون التقرب من السلطة.

وأضاف زعيم البام عبد اللطيف وهبي، أن رغبته في إبعاد حزبه عن السلطة، نابع من احترامه للديموقراطية، واللعبة السياسية.

وكان عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة قد قال في تصريح سابق نه يريد أن يكون الحزب مستقلاً يشتغل في إطار الدولة ولكن لا يتماهى معها ولا يشتغل بين أحضان السلطة.

واشار وهبي في ” بلا قيود ” أن التجارب أكدت فشل جميع الأحزاب التي كانت بين أحضان السلطة في العالم العربي ما يدعو إلى تكوين أحزاب بعيدة عن السلطة حسب رأيه.

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