اللجنة الوطنية للانتخابات لـ”البام” تستأنف لقاءاتها التواصلية استعدادا للاستحقاقات المقبلة

هبة بريس

نظم حزب الأصالة والمعاصرة بكل من مدينة فاس والرباط والدار البيضاء، لقاءات تنظيمية تواصلية للنقاش حول الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك بحضور كل من عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب “البام” إلى جانب فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الوطني للحزب، و رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات محمد الحموتي، و عبد النبي بعوي وسمير كودار أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى الأمناء الجهويين للحزب والبرلمانيين والمرشحين.

وبهذه المناسبة، عرف لقاء مدينة فاس الذي حضره رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات محمد الحموتي، و عبد النبي بعوي عضو اللجنة، نقاشا واسعا في مختلف القضايا التي تهم الوطن والمواطنين على حد سواء، وتنزيلها على البرنامج المسطر من طرف حزب الأصالة والمعاصرة، والذي يهدف للنهوض بالأوضاع التي تعنى بالساكنة.

ونوه الحاضرون خلال الاجتماع، بالكفاءات التي يزخر بها الحزب بجهة فاس مكناس، مؤكدين في ذات الإطار على الاستعداد التام لتمكين الحزب من المرتبة المستحقة ضمن الاستحقاقات المقبلة، ليواصل مهامه الترافعية لقضايا المواطنين.

هذا، وعبر عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة خلال اللقاءات المنظمة الاثنين 31 ماي 2021 بمدينتي الرباط والدار البيضاء، بالمؤهلات التي تمتاز بها الجهتين وما يستدعي ذلك من تضافر الجهود للنهوض بها على المستوى المحلي الجهوي والوطني.

وأوضح عبد اللطيف وهبي، أن هذه اللقاءات جاءت أيضا لتزكية الأسماء المرشحة التي ستخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، وهو ما يفرض على كل الكفاءات المنتمية للحزب العمل بجد لتحقيق نتائج إيجابية سواء الجماعية أو التشريعية، وحتى على مستوى الغرف المهنية والجهة.

وأشار وهبي في ذات السياق، إلى المسؤولية الملقاة على حزب الأصالة والمعاصرة بهدف تحقيق التنمية التي ينتظرها المواطنين.

واستعرض الأمين العام أيضا، أمام السادة المرشحين لمجلس النواب والمستشارين قيمة ومؤهلات الجهتين، ما يستدعي العمل بروح جماعية لتحقيق النتائج المرجوة.

ومن جهتهم، كشف المرشحون و النواب البرلمانيون والمستشارين أن البرنامج المسطر على مستوى كافة الجهات سيتم تنزيله على أرض الواقع في الأيام المقبلة، وذلك بتنسيق مع القيادة الوطنية.

وجدير بالذكر، أن أعضاء اللجنة الوطنية لحزب الأصالة والمعاصرة ستواصل في عقد لقاءاتها التواصلية بباقي جهات المملكة، للوقوف على البرنامج المراد به النهوض بأوضاع المواطنين على الصعيد المحلي الجهوي والوطني.

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