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الأوقات تعلن عن الجدولة الزمنية لإعادة فتح المساجد المغلقة

2021-06-01 / 4:04 مساءً
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هبة بريس

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اليوم الثلاثاء، عن الجدولة الزمنية لإعادة فتح المساجد المغلقة.

وأوضح بلاغ للوزارة، أنه “تبعا للبلاغ الصادر أمس الإثنين تنفيذا للأمر المولوي السامي بإعادة فتح المساجد المغلقة تدريجيا، تعلن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأن جدولة هذه العملية ستتم على أربع مراحل :

1- الثلاثاء 8 يونيو 2021 إعادة فتح بقية المساجد الجامعة وعددها 12.000 مسجد؛

2- الثلاثاء 22 يونيو 2021 المجموعة الثانية: 9.000 مسجد للصلوات الخمس؛

3- الثلاثاء 6 يوليوز 2021 المجموعة الثالثة: 9.000 مسجد للصلوات الخمس؛

4- الثلاثاء 20 يوليوز 2021 المجموعة الآخرة: 10.000 مسجد للصلوات الخمس”.

وخلص البلاغ إلى أن هذه العمليات ستتم بتنسيق تام بين الولاة والعمال ومندوبي الشؤون الإسلامية.

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