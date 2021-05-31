البام يطرد اشهر برلماني مغربي من حزبه
هشام المهاجري

“البام” يطرد أشهر برلماني مغربي من حزبه

2021-05-31 / 10:24 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

قرّر عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ،وبرّر المكتب السياسي للحزب هذا القرار, حسب مقرر تنظيمي يهم نشر أسماء المنتخبين الذين تم طردهم من الحزب, أن المنتخبين الثمانية المطرودين قاموا بقطع جميع روابطهم بالحزب , وإرتكبوا”أخطاء جسيمة”, وبعد إستشارة الهيئات المعنية تقرر طرد المنتخبين البرلمانيين الواردة أسمائهم في لائحة المقرر التنظيمي.

ويتعلق قرار الطرد بالأسماء الآتية وهم البرلمانيين بمجلس النواب وهم : شوكي أحمد, خالد المنصوري, نور الدين الهاروشي, مولاي زبير حبدي, هشام المهاجري, محمد أبدرار.

كما قرر حزب “الجرار” طرد البرلمانيين بمجلس المستشارين وهم : محمد الحمامي, الحو المربوح.

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