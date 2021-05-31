ناصر بوريطة

بوريطة: مشكلتنا ليست مع الشعب الإسباني وصداقتنا معهم مستمرة

2021-05-31 / 3:55 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة، على أن الأزمة بين المغرب واسبانيا، لا علاقة لها بالشعب الاسباني الذي تربطه صداقة قوسة وحقيقية مع المغاربة.

وقال بوريطة في تصريح أدلى به لوسائل الاعلام الاسبانية، يومه الاثنين،
“المغرب أبدى تضامنه الدائم مع إسبانيا” مشددا على أنه يميز بين صداقة الشعب الإسباني والضرر الذي تسبب فيه بعض الأوساط السياسية.

وأكد الوزير، على أن المغرب ليس لديه مشكلة مع الإسبان ، ومواطنيه ، والعاملين الاقتصاديين فيه ، والجهات الفاعلة الثقافية فيه وسائحيه ، الذين يتم استقبالهم بشكل جيد كأصدقاء وجيران للمغرب، مضيفا أن المملكة ستستمر في الارتباط بصداقة قوية وحقيقية مع الشعب الإسباني “.

وأشار بوريطة، الى أن هناك بعض المواطنين الإسبان يعملون حتى في القصر الملكي المغربي، وذلك قبل ميلاد جلالة الملك، وأصحاب السمو الملكي، الأمراء والأميرات. وهذا يدل، في الواقع، على أن المغرب لم يفرط في الروابط الإنسانية المتينة والقوية بين المغرب وإسبانيا.

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