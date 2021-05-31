ديفيد غوفرين

رئيس المكتب الإسرائيلي بالرباط: كل مرة أنبهر بجمال طبيعة وحسن ضيافة المغاربة

2021-05-31 / 12:02 مساءً
2
هبة بريس - الرباط

عبر رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، ديفيد غوفرين، عن انبهاره بجمال طبيعة المغرب وحسن ضيافة المغاربة.

وقال غوفرين في تغريده نشرها على حسابه بموقع “تويتر” : “”كل مرة ازور منطقة جديدة بالمغرب انبهر بجمال الطبيعة وحسن الضيافة عند المغاربة.”

وأضاف: “كنت محظوظا لاكتشاف شلالات اوزود الرائعة إلى جانب مناطق أخرى”، قبل أن يختم بالقول “اغتنم الفرصة لأدعو السياح وكل من لم يزر المغرب بعد إلى حجز أول طيارة والاستمتاع بجمال المغرب والمغاربة”

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بوريطة: مشكلتنا ليست مع الشعب الإسباني وصداقتنا معهم مستمرة

بوريطة: مشكلتنا ليست مع الشعب الإسباني وصداقتنا معهم مستمرة

2021-05-31 / 3:55 مساءً
Photo of بوريطة ل”إسبانيا”: لم نستغل قط الأزمة الكتالونية وموقفنا كان واضحا

بوريطة ل”إسبانيا”: لم نستغل قط الأزمة الكتالونية وموقفنا كان…

2021-05-31 / 2:37 مساءً
Photo of بوريطة: الأزمة بين المغرب واسبانيا لن تنتهي بمحاكمة غالي فقط!

بوريطة: الأزمة بين المغرب واسبانيا لن تنتهي بمحاكمة غالي…

2021-05-31 / 2:26 مساءً
Photo of ابراهيم غالي كان عميلا للمخابرات الإسبانية قبل سنوات

ابراهيم غالي كان عميلا للمخابرات الإسبانية قبل سنوات

2021-05-31 / 1:25 مساءً
Photo of في عز الأزمة.. بوانو يجمع المستشارين للاتفاق على توزيع أموال الشعب

في عز الأزمة.. بوانو يجمع المستشارين للاتفاق على توزيع…

2021-05-31 / 9:33 صباحًا
Photo of “مغرب انتلجنس” : المغرب هو الذي اعترض على مشاركة إسبانيا في مناورات الأسد الافريقي

“مغرب انتلجنس” : المغرب هو الذي اعترض على مشاركة…

2021-05-30 / 8:23 مساءً
Photo of بركة: “داءَ العطب” مكون بنيوي في جسم الحكومة المتداعية

بركة: “داءَ العطب” مكون بنيوي في جسم الحكومة المتداعية

2021-05-30 / 7:16 مساءً
Photo of اسبانيا تخرق قانونها الجنائي باستقبالها لمتهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية

اسبانيا تخرق قانونها الجنائي باستقبالها لمتهم بارتكاب جرائم ضد…

2021-05-30 / 6:17 مساءً
Photo of بركة : المغرب يحتاج إلى تناوب ديمقراطي جديد

بركة : المغرب يحتاج إلى تناوب ديمقراطي جديد

2021-05-30 / 10:21 صباحًا
Photo of بركة : “تصويت البّيجيدي ضد قانون تقنين الكيف مشهد سريالي يبعث على الشفقة “

بركة : “تصويت البّيجيدي ضد قانون تقنين الكيف مشهد…

2021-05-29 / 9:23 مساءً

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق