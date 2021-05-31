رئيس المكتب الإسرائيلي بالرباط: كل مرة أنبهر بجمال طبيعة وحسن ضيافة المغاربة

هبة بريس - الرباط

عبر رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، ديفيد غوفرين، عن انبهاره بجمال طبيعة المغرب وحسن ضيافة المغاربة.

وقال غوفرين في تغريده نشرها على حسابه بموقع “تويتر” : “”كل مرة ازور منطقة جديدة بالمغرب انبهر بجمال الطبيعة وحسن الضيافة عند المغاربة.”

وأضاف: “كنت محظوظا لاكتشاف شلالات اوزود الرائعة إلى جانب مناطق أخرى”، قبل أن يختم بالقول “اغتنم الفرصة لأدعو السياح وكل من لم يزر المغرب بعد إلى حجز أول طيارة والاستمتاع بجمال المغرب والمغاربة”

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