فضيحة الكونفدرالية الإفريقية “للريكبي” تصل إلى الهيئات الدولية

2021-05-30 / 11:27 مساءً
0
هبة بريس-

علم من مصادر موثوقة أن الجامعة الملكية المغربية للريكبي وجهت ملفا كاملا للإتحاد الدولي للريكبي حول الخروقات والقرارات الطائشة والمجحفة في حق الجامعة والصادرة عن الكونفدرالية الافريقية ، وهي القرارات التي خلفت استياءً عارما لدى متابعي رياضة الريكبي داخل وخارج أرض الوطن.

ومن المنتظر، تضيف نفس المصادر أن تكون هناك متابعة من طرف الاتحاد الدولي للريكبي ضد الكونفدرالية الإفريقية لوضع حد لهذه الممارسات المشينة والكل يعلم حسب ذات المصادر، أن هناك أيادي خفية محسوبة على المغرب، تتواجد داخل هيئة الكونفدرالية الإفريقية للريكبي والتي لها صراع منذ زمن طويل ضد الارادة الديمقراطية وتريد التحكم في تسيير الجامعة، حيث أصبح شغلها الشاغل عرقلت تطور المنظومة الرياضية، بل ذهبت إلى التشكيك في مصداقية الوزارة الوصية حيث أن الكل متخوف من الإنزلاقات التي قد تدخل الوزارة إلى دهاليز المحاكم.

يذكر أن المكتب الجامعي للريكبي انتخب يوم 07 مارس 2020 بطريقة ديمقراطية بحضور ممثل الوزارة واللجنة الوطنية الأولمبية والعصب والأندية ووسائل الإعلام الوطنية والجهوية. وتتوفر الجامعة الملكية المغربية للريكبي على الملف القانوني الكامل مع وصل الإيداع النهائي مسلم من طرف السلطات المختصة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أرسنال الإنجليزي يبدأ تحركاته للتعاقد مع نصير مزراوي

أرسنال الإنجليزي يبدأ تحركاته للتعاقد مع نصير مزراوي

2021-05-30 / 9:07 مساءً
Photo of مولودية وجدة يتفوق على شباب المحمدية

مولودية وجدة يتفوق على شباب المحمدية

2021-05-30 / 7:35 مساءً
Photo of تشيلسي يتوج بطلا لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه على مانشستر سيتي

تشيلسي يتوج بطلا لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه على…

2021-05-29 / 10:13 مساءً
Photo of منتخب الفوتسال يقسو على مصر برباعية ويتوج بلقب البطولة العربية

منتخب الفوتسال يقسو على مصر برباعية ويتوج بلقب البطولة…

2021-05-29 / 7:34 مساءً
Photo of صراع مغربي جزائري في نهائي دوري الابطال بين زياش ومحرز

صراع مغربي جزائري في نهائي دوري الابطال بين زياش…

2021-05-29 / 4:01 مساءً
Photo of الأهلي المصري يتوج بالسوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان

الأهلي المصري يتوج بالسوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان

2021-05-28 / 9:40 مساءً
Photo of رسميا.. يوفنتوس يقيل مدربه أندريا بيرلو

رسميا.. يوفنتوس يقيل مدربه أندريا بيرلو

2021-05-28 / 11:10 صباحًا
Photo of وحيد خليلوزيتش يكشف القائمة النهائية للمنتخب الوطني

وحيد خليلوزيتش يكشف القائمة النهائية للمنتخب الوطني

2021-05-27 / 2:37 مساءً
Photo of المنتخب المغربي يحافظ على تصنيفه العالمي والإفريقي

المنتخب المغربي يحافظ على تصنيفه العالمي والإفريقي

2021-05-27 / 1:28 مساءً
Photo of ريال مدريد يعلن استقالة زين الدين زيدان من تدريب الفريق

ريال مدريد يعلن استقالة زين الدين زيدان من تدريب…

2021-05-27 / 11:40 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق