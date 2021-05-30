فضيحة الكونفدرالية الإفريقية “للريكبي” تصل إلى الهيئات الدولية

هبة بريس-

علم من مصادر موثوقة أن الجامعة الملكية المغربية للريكبي وجهت ملفا كاملا للإتحاد الدولي للريكبي حول الخروقات والقرارات الطائشة والمجحفة في حق الجامعة والصادرة عن الكونفدرالية الافريقية ، وهي القرارات التي خلفت استياءً عارما لدى متابعي رياضة الريكبي داخل وخارج أرض الوطن.

ومن المنتظر، تضيف نفس المصادر أن تكون هناك متابعة من طرف الاتحاد الدولي للريكبي ضد الكونفدرالية الإفريقية لوضع حد لهذه الممارسات المشينة والكل يعلم حسب ذات المصادر، أن هناك أيادي خفية محسوبة على المغرب، تتواجد داخل هيئة الكونفدرالية الإفريقية للريكبي والتي لها صراع منذ زمن طويل ضد الارادة الديمقراطية وتريد التحكم في تسيير الجامعة، حيث أصبح شغلها الشاغل عرقلت تطور المنظومة الرياضية، بل ذهبت إلى التشكيك في مصداقية الوزارة الوصية حيث أن الكل متخوف من الإنزلاقات التي قد تدخل الوزارة إلى دهاليز المحاكم.

يذكر أن المكتب الجامعي للريكبي انتخب يوم 07 مارس 2020 بطريقة ديمقراطية بحضور ممثل الوزارة واللجنة الوطنية الأولمبية والعصب والأندية ووسائل الإعلام الوطنية والجهوية. وتتوفر الجامعة الملكية المغربية للريكبي على الملف القانوني الكامل مع وصل الإيداع النهائي مسلم من طرف السلطات المختصة.

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