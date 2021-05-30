شاب يقضي نحبه في سوق “للازهرة” بالجديدة جراء صعقة كهربائية

احمد مصباح ـ الجديدة

اهتز سوق “بير براهيم” (للازهرة) بعاصمة دكالة، صباح أمس السبت، على وقع نازلة تراجيدية، بعد أن قضى شاب في مقتبل العمر، نحبه صعقا بالتيار الكهربائي.

هذا، وكان الضحية، في عقده الثاني، لمس ثلاجة، في المحل التجاري الذي تعود ملكيته لوالده، الكائن في سوق “للازهرة”، والمعد لبيع ما يعرف ب”التقلية”؛ حيث تعرض لصعقة كهربائية، لقي على إثرها حتفه بشكل ماساوي.

وفور إشعارها، انتقلت السلطات المحلية والأمنية إلى مسرح النازلة، حيث أجرت المعاينات والتحريات الميدانية، وأحالت جثة الضحية على مستودع حفظ الأموات بالمستشفى الإقليمي للجديدة، لإخضاعها للتشريح الطبي، بغية تحديد سبب الوفاة، وتسليط الضوء على ظروفها وملابساتها، في إطار البحث الذي فتحته الضابطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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