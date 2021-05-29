برشيد..تلميذ يلقي حتفه غرقا بحوض مائي

2021-05-29 / 10:59 مساءً
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محمد منفلوطي- هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن تلميذا يتابع دراسته بثانوية حسان بن ثابت التابعة للمديرية الاقليمية لمدينة برشيد لقي حتفه غرقا اليوم السبت بمياه حوض مائي لسد القواسم الغير بعيد من مركز اولاد عبو إقليم برشيد.

واضافت ذات المصادر أن التلميذ الغريق كان قد قصد الحوض المائي بحثا عن الاستجمام قبل ان ينتشر خبر غرقه داخل المياه مما حدا بتحرك عناصر الدرك الملكي وباشا المنطقة وعناصر عناصر السلطات المحلية، فيما تدخلت فرق الغطاسين التابعة للوقاية المدنية التابعة للقيادة الاقليمية ببرشيد التي عملت على انتشال جثة الهالك، وفتح تحقيق فوري في الفاجعة التي خلفت موجة حزن عميقة في صفوف اقاربه واسرته وتلامذة المؤسسة وأطرها الادارية والتربوية.

وأوردت ذات المصادر أن الدرك الملكي بمركز اولاد عبو فتحت تحقيقا في الموضوع للوقوف على ملابسات الحادث بتعليمات من النيابة العامة، في انتظار تقرير التشريح الطبي الذي من المحتمل أن تخضع له جثة الهالك التي تم ايداعها بمستودع الاموات بمستشفى الحسن الثاني بسطات.

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