سويسرا تفتتح قنصلية شرفية بأكادير

2021-05-29 / 10:21 مساءً
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هبة بريس- و م ع

تم، أمس الجمعة بأكادير، افتتاح قنصلية شرفية لسويسرا على مستوى جهة سوس ماسة، وذلك بحضور دبلوماسيين وعدد من الشخصيات.

وقد تم تعيين السيدة روبرتا أولر، قنصل شرفي لسويسرا بالجهة. وتتمثل مهمتها في تعزيز العلاقات بين المملكة وبلدها وتقديم خدمات، إذا تطلب الأمر ذلك، للمواطنين السويسريين على مستوى جهة سوس ماسة.

ويهدف افتتاح هذه القنصلية إلى تعزيز التواصل مع المواطنين السويسريين الذين اختاروا جهة سوس ماسة وأكادير كوجهة سياحية.

وبالمناسبة، أكد السفير السويسري بالمغرب، غيوم شورر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المغرب وسويسرا تربطهما علاقات ممتازة، مشيرا إلى أن بلاده فتحت إلى الآن ثلاث قنصليات شرفية بالمملكة (الدار البيضاء ومراكش وأكادير).

وأضاف أن افتتاح قنصلية على مستوى جهة سوس ماسة يأتي في إطار الاحتفال بالذكرى المئوية للتواجد الدبلوماسي السويسري بالمغرب.

وأشاد الدبلوماسي السويسري بالدينامية التي تعرفها جهة سوس ماسة وما تزخر به من إمكانيات فلاحية واقتصادية ومؤهلات سياحية.

من جانبها أكدت السيدة أولر، أن افتتاح هذه القنصلية المتواجدة في تمغارت بالقرب من أكادير سيمكن من اكتشاف المؤهلات السياحية الهائلة التي تزخر بها سوس ماسة ، مشيرة إلى أن هذه الجهة تعد من أكثر الوجهات في إفريقيا لهواة ركوب الأمواج.

يشار إلى أن رئيس مجلس جهة سوس ماسة، ابراهيم حافيدي، أطلع، أول أمس الخميس بأكادير، السفير السويسري بالمغرب، على المؤهلات الاقتصادية والسياحية والثقافية التي تزخر بها جهة سوس ماسة والتي من شأنها أن تكون مجالا خصبا للاستثمارات السويسرية. كما استعرض السيد حافيدي المشاريع المهيكلة الكبرى التي تم إطلاقها بالجهة.

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