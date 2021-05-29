تشيلسي يتوج بطلا لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه على مانشستر سيتي

2021-05-29 / 10:13 مساءً
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هبة بريس- القسم الرياضي

توج تشيلسي بطلا لدوري أبطال أوروبا، للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على مانشستر سيتي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب ”الدراغاو“ في البرتغال.

وسجل هدف تشيلسي الوحيد كاي هافيرتز في الدقيقة 43، إثر تلقيه تمريرة بينية متقنة من زميله مايسون مونت، ليراوغ الحارس البرازيلي إيدرسون، ويسدد في الشباك الخالية.

وأصبح الألماني توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي أول مدرب يخوض نهائي دوري الأبطال في موسمين متتاليين مع فريقين مختلفين.

وكان توخيل قاد فريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي إلى نهائي الموسم الماضي ولكنه سقط في النهائي أمام بايرن ميونخ ، فيما حقق توخيل اللقب اليوم عن جدارة بعدما فرض فريقه كلمته على مانشستر سيتي في الشوط الأول وتصدى لمحاولات مانشستر سيتي للرد في الشوط الثاني.

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