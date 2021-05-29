صراع مغربي جزائري في نهائي دوري الابطال بين زياش ومحرز

2021-05-29 / 4:01 مساءً
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هبة بريس

يشهد نهائي دوري أبطال أوروبا مساء اليوم السبت ظهور نجمين عربيين يطمح كلاهما لصناعة التاريخ و حصد التتويج الأوربي، و وراءها ملايين من الأنصار، حكيم زياش نجم المنتخب الوطني و رياض محرز نجم المنتخب الجزائري.

و يطمح الدولي المغربي حكيم زياش قيادة فريقه تشيلسي الإنجليزي، للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لثاني مرة في تاريخ النادي.

وكان حكيم زياش تألق خلال الموسم الرياضي الحالي 2020-2021، ضد مانشستر سيتي، بتسجيله هدفين مرة أولى برسم نصف نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي، والثانية برسم الدورة الخامسة والثلاثين من “البريميرليج”.

و سيشكل التتويج الأوروبي فرصة كبيرة لحصد جائزة أحسن لاعب افريقي، لذلك فأنصار اللاعبين ينتظران تألق نجميهما العربيين.

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