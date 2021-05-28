وهبي: تصويت البيجيدي ضد قانون الكيف يخدم أباطرة المخدرات.. وبوليف: واش ضارب شي شقف!!

هبة بريس - الرباط

رد القيادي بحزب العدالة والتنمية، والوزير السابق، محمد نجيب بوليف، على تصريح الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، بأن تصويت العدالة والتنمية بالبرلمان ضد تقنين استعمالات القنب الهندي يخدن أباطرة المخدرات.

وفي هذا الصدد، قال بوليف في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”: “وهبي يصرح بعد تصويت العدالة والتنمية بالرفض على قانون “الكيف” بأن الحزب “يخدم أباطرة المخدرات”!!! واش هادا بعقلو او ضارب شي شقف؟؟؟؟ الله يعفو…”.

هذا وكان الأمين العام لحزب “البام” قد هاجم نواب العدالة والتنمية، بالجلسة المنعقدة بمجلس النواب، بسبب تصويتهم ضد تقنين “الكيف”، مشيدا ب”جرأة” العثماني ومعتبرا أن التاريخ سينصفه .

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