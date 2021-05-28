حاتم عمور يجمع مشاهير الفن والإعلام في أمسية ” أحلى إبداع ” بدبي

هبة بريس - القسم الفني

يستعد النجم المغربي حاتم عمور للإحتفال بإطلاق أغنيته الجديدة ” أحلى إبداع ” باللهجة العراقية ، في عرض فني وذلك يوم الثلاثاء 8 يونيو المقبل بإحدى الفنادق المصنفة بدبي، وبحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.

” أحلى إبداع ” ثاني أغاني ألبوم بلاحدود لحاتم عمور في سنة 2021 ، و هي من كلمات عماد الأسعد، ألحان أسعد حسن، وتوزيع حمزة الغازي، أما كليب الأغنية فقد تم تصوير مشاهده بمدينة الدرالبيضاء، تحت إشراف المخرج أنس الكاد.

و الجدير بالذكر، أن آخر أعمال حاتم عمور الغنائية كليب “Allo les amis “، من كلمات وألحان محمد المرابط وتوزيع بلال أفريكانو بمساعدة جبرون وإخراج عبد الرفيع العبديوي.

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