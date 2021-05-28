الأمن الوطني
صورة تعبيرية - رجل أمن

نصب على إفريقية بدعوى تجديد بطاقة إقامتها.. التحقيق مع شرطي بالرباط

2021-05-28 / 9:09 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء الخميس، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لمفتش شرطة، يعمل بمنطقة السويسي التقدم بالرباط، والذي شكل موضوع شكاية بالنصب والاحتيال.

وكانت ولاية أمن الرباط قد توصلت بشكاية من مواطنة أجنبية تنحدر من دول إفريقيا جنوب الصحراء، تتهم الشرطي المشتبه فيه بتعريضها للنصب والاحتيال بدعوى التوسط لها لتجديد بطاقة إقامتها بالمغرب التي انتهت مدة صلاحيتها، وذلك مقابل مبلغ مالي.

وقد مكنت إجراءات التفتيش المنجزة بمنزل الشرطي المشتبه فيه عن حجز بطاقة الإقامة الخاصة بالمواطنة الأجنبية المشتكية، وستة بطاقات للتعريف في اسم الغير، ومطبوعات لوثائق إدارية تحمل خاتم دائرة الشرطة التي يعمل بها المعني بالأمر، والتي يجري التحري لتحديد ظروف وملابسات وخلفياتها حيازتها.

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