الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله

الPPS: نستنكر التعبيرات العدائية التي تُصدرها عددٌ من الأوساط باسبانيا

2021-05-27 / 10:41 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

تناول المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعه الاخير، التطورات المتصلة بعلاقة المغرب بإسبانيا.

وفي هذا الصدد، عَــبَّــرَ الحزب عن استنكاره للتعبيرات العدائية التي تُصدرها عددٌ من الأوساط بالجارة الشمالية، والتي عليها أن لا تتغافلَ عن أصل المُشكل بين البلدين، وهو احتضان وحماية إسبانيا لأحد أعداء الوحدة الترابية لبلادنا، وتوفير الحماية له من المُلاحقة القضائية على خلفية ارتكابه لجرائم ضد الإنسانية وانتهاكاتٍ لحقوق الإنسان والاغتصاب.

وبعد تثمينه لمُطالبة بلادنا بتمكين القاصرين العالقين في سبتة المحتلة من الرجوع والالتحاق بأسرهم، أَكَّــدَ المكتبُ السياسي على أنَّ نزع فتيل التوتر الراهن واستعادة الثقة بين البلدين رهينٌ بضرورة استدراك إسبانيا لخطئها الجسيم والمُستفِــز لمشاعر المغاربة، وكذا بِـــلُزومِ احترامِها للمصالحَ العليا لبلادنا ومُراعاتها لما يقتضيه التعاونُ البَــنّاءُ والمُتكافئ في جميع المجالات مِــنْ دون انتقائية.

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