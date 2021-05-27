هاشم البسطاوي يعلن اعتزاله التمثيل و يعلق :"انا بريء أمام الله من كل الأعمال"
هاشم البسطاوي

بطلا سلمات ابو البنات يعلقان على خبر إعتزال هاشم البسطاوي

2021-05-27 / 9:26 صباحًا
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نجلاء مزيان - هبة بريس

خلف خبر اعتزال الفنان المغربي الشاب هاشم البسطاوي صدمة كبيرة في الوسط الفني، خاصة بين زملائه المقربين منه و الذين اشتغلوا معه مؤخرا في المسلسل الرمضاني سلمات ابو البنات.

و علقت طاهرة حماميش إحدى بطلات سلمات ابو البنات على خبر الاعتزال عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”.

حيث نشرت تدوينة عبر خاصية ستوري جاءت كالتالي: “تشرفت أنني عرفت شخص في طيبتك و أخلاقك واخا كنت قليل الكلام لكن كنت حاسة أنك مخبي بزاف في قلبك”.

و واصلت حماميش تدوينتها :” الله يعاونك و تلقى السعادة و راحة البال لي كتقلب عليها لأنها مكايناش في هاد الوسط لي أحنا فيه”.

و بدوره الفنان حمزة طاهري الذي شارك البسطاوي بطولة نفس المسلسل بأجزائه الثلاث علق بنفس منصة التواصل الاجتماعي قائلا: “نحن عائلة و إخوة هاشم البسطاوي و أضاف إشارة بما معناه أنه يحترم قرار اعتزاله”.

و الجدير بالذكر أن خبر اعتزال نجل البسطاوي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تداوله على نطاق واسع من طرف بعض النشطاء و كذا الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير.

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تعليق واحد

  1. خلف خبر اعتزال الفنان هشام البسطاوي صدمة كبيرة في نفوس متتبعينه خاصة زملائه الذين اشتغلوا معه مؤخراً في مسلسل سلمان ابو البنات فكيف ياهشام تترك أمال معلقة والمشكل الكبير أبوها سلمات

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