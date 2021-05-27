بطلا سلمات ابو البنات يعلقان على خبر إعتزال هاشم البسطاوي

نجلاء مزيان - هبة بريس

خلف خبر اعتزال الفنان المغربي الشاب هاشم البسطاوي صدمة كبيرة في الوسط الفني، خاصة بين زملائه المقربين منه و الذين اشتغلوا معه مؤخرا في المسلسل الرمضاني سلمات ابو البنات.

و علقت طاهرة حماميش إحدى بطلات سلمات ابو البنات على خبر الاعتزال عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”.

حيث نشرت تدوينة عبر خاصية ستوري جاءت كالتالي: “تشرفت أنني عرفت شخص في طيبتك و أخلاقك واخا كنت قليل الكلام لكن كنت حاسة أنك مخبي بزاف في قلبك”.

و واصلت حماميش تدوينتها :” الله يعاونك و تلقى السعادة و راحة البال لي كتقلب عليها لأنها مكايناش في هاد الوسط لي أحنا فيه”.

و بدوره الفنان حمزة طاهري الذي شارك البسطاوي بطولة نفس المسلسل بأجزائه الثلاث علق بنفس منصة التواصل الاجتماعي قائلا: “نحن عائلة و إخوة هاشم البسطاوي و أضاف إشارة بما معناه أنه يحترم قرار اعتزاله”.

و الجدير بالذكر أن خبر اعتزال نجل البسطاوي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تداوله على نطاق واسع من طرف بعض النشطاء و كذا الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0